Fatima Mernissi vue par les siens

L’histoire de Fatima Mernissi sonne presque comme un conte, tant elle fascine et tant le ton qu’elle emploie dans ses écrits, même les plus rigoureux, s’y prête. Quoi de plus apologique et romanesque qu’une petite fille ayant grandi dans un harem, entourée de murs, d’hommes et de concubines, qui se mue en icône du féminisme arabe ? Depuis sa mort, survenue le 30 novembre 2015, les hommages n’ont cessé d’affluer : nécrologies, rééditions, chaires universitaires, événements culturels, et même un biopic en cours de préparation… TelQuel ne déroge pas à la règle, et propose à ses lecteurs un numéro Qitab dédié à la mémoire d’une grande dame qu’il faut à tout prix préserver. En sollicitant ceux qui faisaient partie de la “famille cosmique” de Fatima Mernissi pour nous parler d’elle, les réponses, bien que variées, se rejoignent étrangement. Les mêmes adjectifs reviennent souvent: spéciale, extraordinaire, sensible, généreuse… La liste…