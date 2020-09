7 clés pour comprendre les tensions autour de Guergarat

On prend les mêmes et on recommence. À un peu plus d’un mois de l’examen par le Conseil de sécurité de l’ONU du dossier du Sahara et de l’éventuel renouvellement de la résolution relative au mandat de la Mission des Nations Unies au Sahara (Minurso), voici que les tensions entre le Maroc et le Polisario font de nouveau l’actualité. Dernier exemple en date : l’intervention du secrétaire général de l’ONU, qui a appelé des éléments du Polisario à ne plus « obstruer la circulation civile et commerciale régulière dans la zone tampon de Guergarat » tout en soulignant que la Minurso « surveille la situation » dans la région. Mais que se passe-t-il dans cette partie du sud du pays et pourquoi est-elle au centre de tensions entre le Royaume et le…