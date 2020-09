Playstation 5 vs Xbox Series X|S: la guerre des consoles est relancée

De mémoire de joueur, jamais des consoles nouvelle génération ne nous ont fait autant languir. A moins de deux mois de la sortie de leurs machines, Sony et Microsoft ont rebattu toutes leurs cartes. Nous connaissons enfin la date de sortie, les prix, les contenus précis des packages et la liste des jeux de lancement des Xbox Series X|S et des PlayStation 5. La Xbox Series X et la Xbox Series S seront disponibles le 10 novembre prochain, en sortie mondiale simultanée. La première sera vendue 499 dollars/euros tandis que la version S sera affichée à prix mini, à 299 dollars/euros. L a PlayStation 5 fermera le bal, avec une sortie prévue le 12 novembre aux Etats-Unis, au Japon, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud ; puis le 19 novembre…