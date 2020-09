Étrange reprise

Septembre a fini par arriver et l’été a fini par se terminer. Cette année continue d’être tellement bizarre et cette reprise qui ne reprend pas vraiment ne fait que confirmer cette sensation. L’été n’avait absolument rien de normal. En gros, dans le plus beau pays du monde, soit tu avais la chance d’avoir une baraque pieds dans l’eau et dans ce cas c’était la double chance, ou alors c’était la double peine. Et tu caricatures à peine. “Tu ne sais pas si tu as le droit d’enlever ton masque pour bouffer dans un restaurant, alors du coup tu ne vas plus au restaurant” Fatym Layachi Tu ne sais pas si tu es encore confinée. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que tu n’es pas totalement déconfinée. Tu ne sais pas si tes neveux et nièces vont retourner à l’école. Tu ne sais pas si tu as le droit d’enlever ton masque pour bouffer quand tu es à table dans un restaurant, alors du coup tu ne…