Prise de rendez-vous en ligne obligatoire pour demander l’obtention ou le renouvellement de la CNIE

Les citoyennes et citoyens souhaitant demander ou renouveler la carte d’identité nationale électronique (CNIE) doivent se référer obligatoirement et de manière préalable au site www.cnie.ma mis à leur disposition, à partir du 3 septembre 2020, pour prendre rendez-vous afin de réaliser cette carte dans les meilleures conditions, a annoncé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Ce portail électronique permet aux usagers d’obtenir un rendez-vous précis et fixe pour soumettre leurs demandes d’obtention et de renouvellement de la CNIE et de suivre les étapes de sa réalisation. Une mesure qui vise à éviter l’engorgement des centres d’enregistrement des données identitaires et à respecter les règles de distanciation physique et les normes de sécurité imposées pour empêcher la propagation de la pandémie de Covid-19, indique la DGSN. Il permettra également aux services de la Sûreté nationale de fournir ce service dans des conditions appropriées et de qualité, ajoute la même source.

La DGSN tient également à rappeler que l’article 16 de la loi n° 20.04 relative à la nouvelle carte d’identité nationale électronique stipule que les CNIE délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cette loi resteront valables jusqu’à la fin de leur période de validité ou la modification des données, comme le lieu de résidence.

Aussi, souligne la DGSN, les citoyens ont la possibilité de changer leurs anciennes cartes encore valables dès lors qu’ils expriment leur souhait de bénéficier des services numériques fournis par la CNIE dans sa nouvelle version.

La DGSN précise que les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou celles disposant de rendez-vous médicaux urgents peuvent faire une demande d’obtention ou de renouvellement de la CNIE de manière immédiate et directe, sans passer par la prise de rendez-vous en ligne.

(avec MAP)