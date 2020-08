Parution. La pharmacopée traditionnelle marocaine, médecine arabe ancienne et savoirs populaires

Cet ouvrage est une seconde édition augmentée d’un titre paru la première fois en 1997. Par rapport à la première édition, la nouvelle livraison contient 30% de données supplémentaires résultat de nouvelles enquêtes de terrain réalisées par l’auteur entre 2004 et 2017.

Dans cet ouvrage en deux volumes, l’auteur recense, en un seul corpus de connaissances, des apports culturels de provenances diverses, notamment ceux des populations d’origine arabe et amazighe proposant, pour chaque espèce :

– Les noms scientifiques, français, arabes et amazighs ;

– Des informations d’ordre botanique, historique et économique ;

– Les usages traditionnels relevés sur le terrain et dans la littérature ;

– Des données de chimie et de toxicologie ;

– Un état comparatif par rapport aux sources écrites arabes.

A propos de l’auteur Né à Tanger en 1947, Jamal Bellakhdar est pharmacien, docteur en Sciences de la vie et chercheur en ethnobotanique, ethnopharmacologie et anthropologie des techniques anciennes. Ces enquêtes de terrain, menées à l’interface hommes/nature depuis de nombreuses années, l’ont conduit au cœur de la tradition maghrébine, avec une approche globale intégrant biodiversité et patrimoine culturel dans un même champ de recherches. Auteur de nombreux ouvrages et articles, il a reçu à trois reprises le Prix Maroc du Livre (1979, 1997 et 2003) pour sa contribution honorable à la production scientifique nationale. (Source du synopsis et de la fiche auteur: Le Fennec)

Fiche technique Nombre de volumes : 2

Format : 192 mm x 284

Poids total : 3,6 kg

1370 pages

1339 photos (27 photos N&B + 1312 photos en couleur)

Couverture polychrome plastifiée

Casablanca, Editions Le Fennec, 2020

ISBN : 978-9920-755-22-1 Volume I

Partie générale + index + bibliographie + planches 342 pages N&B + 50 planches couleur, soit un total de 392 pages Volume II

Catalogue + planches 776 pages + 202 planches couleur, soit 978 pages