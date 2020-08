Bribes d’histoire : Maudite peste

Vu la conjoncture actuelle, nous commençons par une série de documents inédits traitant des épidémies de peste qui ont frappé le royaume à partir de 1911 et les méthodes adoptées par les différents services relevant du protectorat pour y faire face. Objectif : circonscrire la maladie et protéger la communauté européenne, majoritairement française, contre la contagion. Les Français résidant au Maroc côtoyaient de près les Marocains (personnel de maison, ouvriers, livreurs de charbon, fruits et autres…). Si certaines correspondances soulignent une forme de mépris et de discrimination raciale à l’égard de la population dite “autochtone”, on peut aussi découvrir dans d’autres notes un appel à davantage de retenue lors de l’application de certaines mesures, de peur de heurter la sensibilité des Marocains et les pousser ainsi à un soulèvement ou un appel à l’aide du sultan. D’autres correspondances, plans et cartes font la lumière sur…