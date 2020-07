Frais de scolarité, pédagogie, éthique : écoles privées, la crise de confiance

Le coronavirus aurait-il agi en révélateur du malaise autour du système des écoles privées ? Dès la mi-mars et la mise sous quarantaine du pays, les établissements scolaires relevant du privé ont cristallisé un certain nombre de critiques et de remises en cause.

Le Conseil de la concurrence saisi

Un bras de fer avec les parents d’élèves d’abord, au sujet des frais de scolarité et de la continuité pédagogique difficilement assumée pendant le confinement. Avec le personnel ensuite, lorsque plusieurs écoles privées ont appelé à bénéficier de la perfusion du Fonds spécial Covid-19 dès son lancement, sans avoir assuré pour autant les salaires du personnel, dont celui des enseignants. L’année scolaire d’ores et déjà terminée, ils sont nombreux à appeler à une réglementation du secteur.

Dernièrement, le Parti du progrès et du socialisme (PPS), par l’intermédiaire de son groupement…