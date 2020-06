Covid-19, déconfinez-nous, y’en a marre!

Sommaire

La carte des libertés

Pour les deux zones

Les activités industrielles, commerciales et artisanales peuvent reprendre, de même que les commerces, activités et petits métiers de proximité, ainsi que les professions libérales. Les souks hebdomadaires peuvent rouvrir. Les cafés et restaurants restent ouverts uniquement pour la vente à emporter ou la livraison à domicile. Les hammams, cinémas et théâtres restent fermés. Les mesures préventives individuelles et collectives, comme le port du masque, les mesures d’hygiène ou la distanciation physique, sont maintenues.