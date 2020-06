Banât al-sabbâr, les quatre filles du pêcheur de Karima Ahdad

A la mort de Hamid Ziani, modeste pêcheur d’Al Hoceïma, sa veuve Louisa et ses quatre filles, Sonia, Chadia, Chaima et Safa regardent les visiteurs s’empiffrer et assistent au pillage de leur maison par la famille du défunt. Pour toutes, le deuil est à la fois un coup dur qui les confronte à la misère et une libération. Sonia, 26 ans, n’aura plus à se cacher pour travailler. Safa, 13 ans, n’aura plus à porter le voile ni à assister aux réunions religieuses des femmes. Louisa pourra ôter le niqab imposé et se remettre au dessin. Mais toutes doivent faire face à une société façonnée par et pour les hommes, qui n’hésite pas à briser celle qui sort du rang assigné. Qui ne cesse de bercer les filles d’histoires pour leur faire croire qu’elles sont des princesses alors que toute la vie se charge de leur apprendre qu’elles ne le…