Fathallah Oualalou : “La Méditerranée n’est plus qu’un lieu de passage, un résidu”

Enjeux climatiques, sécuritaires, stratégiques, économiques… l’ex-ministre de l’Economie et des Finances Fathallah Oualalou décrypte les opportunités sur lesquelles le Maroc pourrait capitaliser pour s’affirmer en tant qu’acteur majeur d’une mondialisation d’un type nouveau, une mondialisation qui prendrait racine dans la Mare nostrum et nourrirait l’espoir d’une renaissance, à la fois de la multipolarité et d’une intégration maghrébine actuellement à l’arrêt. A travers ce troisième volet d’une trilogie ouverte avec La crise économique et nous, suivi de La Chine et nous, l’ancien pilier du socialisme marocain recourt à son érudition économique pour situer le rôle du royaume dans un monde faisant face à des évolutions géostratégiques protéiformes. Comment positionner idéalement notre pays dans des chaînes de valeurs de plus en plus dominées par l’Asie? Comment accroître les synergies avec le continent africain…