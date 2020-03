Coronavirus : “Rabat, capitale africaine de la culture” reporté ?

L’événement “Rabat, capitale africaine de la culture” reporté ?

Culture. Le lancement de l’événement “Rabat, capitale africaine de la culture”, qui devait avoir lieu le 25 mars, selon nos sources, pourrait finalement être reporté à une date ultérieure en raison de la propagation du coronavirus à travers le monde, à l’instar d’autres événements d’envergure annulés ces derniers jours. Une réunion du comité d’organisation de l’événement devrait se tenir lundi 9 mars à Abidjan (Côte d’Ivoire) pour statuer, entre autres, sur cette question, selon une source proche de l’organisation. Pour rappel, cette manifestation triennale, organisée par l’organisation panafricaine Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA), devait initialement se tenir à Marrakech et débuter fin janvier. Une semaine avant le lancement des festivités, la ville ocre s’est désistée sans explications et Rabat a déposé sa candidature, récupérant in extremis le rôle de “miroir de la culture africaine” pour la période 2020-2021.

