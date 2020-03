Le secteur aéronautique se dote d’un plan d’industrie 4.0

Aéronautique. Le GIMAS (Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales) s’apprête à lancer un plan d’industrie 4.0 pour la supply chain de l’aéronautique en partenariat avec le ministère de l’Industrie.

Ce programme s’inspire directement du dispositif que mène le GIFAS (Groupement de industries françaises aéronautiques et spatiales) en France à l’échelle de l’ensemble de ses PME, nous apprend une source proche du dossier. En outre, la priorité sera donnée en 2020 aux fonctions ingénierie, R&D et innovation. Le but étant “de rattraper le rythme du manufacturing sur lequel le royaume s’est bien positionné au cours des deux dernières décennies”, explique notre source, qui insiste sur une année 2020 remplie de défis, notamment l’impact du coronavirus sur le trafic international, mais aussi les répercussions de l’immobilisation depuis bientôt une année du Boeing 737 Max et ses conséquences sur le volume des donneurs d’ordre à l’endroit des sous-traitants. A noter que le «made in Morocco» dans…