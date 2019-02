Accusé d'inciter à la fuite des cerveaux, Atos annule une campagne de recrutement d'ingénieurs marocains

Cette initiative, locale et isolée, a été immédiatement annulée par le groupe Atos dès qu’il en a pris connaissance. » Mardi 5 février, le géant français de la transformation digitale Atos, a annulé en catastrophe une opération de recrutement d’ingénieurs marocains. Dans une annonce datant du 30 janvier, la firme conviait à une session d’embauche, le 16 février à l’hôtel Farah de Casablanca, les candidats intéressés par une expérience de longue durée… en France. Or, depuis 2016, la multinationale bénéficie de mesures d’incitations fiscales octroyées par le gouvernement marocain.

L’annonce, partagée sur les réseaux sociaux, a été abondamment commentée. Atos y est accusée d’organiser des sessions de « fuite des cerveaux » en direction de la France, au lieu de soutenir la création de l’emploi au Maroc. Sur Twitter, le directeur général d’Attijariwafa Bank Ismaïl Douiri déplore par exemple une manoeuvre « court-termiste » qui déséquilibre la balance du développement « de part et d’autre de la Méditerranée ».

Est-ce comme cela que le co-développement appelé des voeux des dirigeants de part et d’autre de la Méditerranée va se réaliser? Pour ma part, j’en doute et je déplore cette approche court-termiste de la part d’un grand acteur de l’IT au Maroc.@ThierryBreton @Atos pic.twitter.com/tsC3O9e2Tw — Douiri Ismail (@ismaildouiri) 4 février 2019

« Une annonce scandaleuse »

Bien implanté dans le paysage marocain, Atos est membre de l’Apebi, la Fédération marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring. Jointe par Medias24, sa présidente Salwa Karkri-Belkziz a d’ailleurs fustigé la démarche d’Atos, déclarant qu’il en serait question lors d’une prochaine réunion au sein de l’Apebi. De fait, elle dénonce « une annonce scandaleuse de la part d’une entreprise qui a reçu pas mal d’incitations et développé ses activités au Maroc. L’objectif était de créer des emplois ici. »

Après l’annulation de l’événement, Atos s’est pour sa part fendu d’un communiqué, dégageant la firme de toute responsabilité dans cette opération. « Le groupe Atos a pris connaissance avec regret d’une communication pour l’organisation d’un forum à destination des professionnels de l’informatique au Maroc allant à l’encontre de la politique de recrutement du groupe. Cette initiative, locale et isolée, a été immédiatement annulée par le groupe Atos dès qu’il en a pris connaissance », se justifie le groupe, réaffirmant son implication en Afrique, où il est « présent depuis 60 ans » et « emploie aujourd’hui plus de 2.500 personnes ».