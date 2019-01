Don Bigg, 7liwa, Mister Crazy... Le rap marocain à l'heure du clash

La scène rap marocaine est en ébullition. Tout a commencé avec le dernier morceau de Taoufik Hazeb, alias Don Bigg, dévoilé dans la soirée du samedi 22 décembre. Dans ce dernier intitulé « 170 kg », le rappeur de 35 ans tire à boulets rouges sur plusieurs noms de la nouvelle scène (t)rap marocaine. Dans son viseur, les artistes Dizzy Dros, Komy, 7liwa, Mister Crazy, Toto ou encore Ily, la fille d’Abdelaziz Settati.

La couverture du titre annonce le ton d’emblée. On peut y voir Don Bigg assis sur un trône, tenant le rappeur 7liwa en laisse par une chaîne attachée à son auriculaire et écrasant de son pied la tête de Dizzy Dros. Par terre, on reconnait également Komy menotté et allongé sur son ventre et Mister Crazy, agonisant au milieu d’un bain de sang.

Le texte est tout aussi violent. «Je ne veux pas vous faire mal. Je ne voudrais pas refaire les erreurs du passé. Si je vous ai blessé, j’implore votre pardon, nous sommes frères. C’est juste que la haine gratuite me met hors de moi. (…) Vous m’avez cherché, je suis de retour. Le meilleur d’entre vous était fan de moi», s’amuse à répéter Don Bigg.

Numéro 1 des tendances sur YouTube cette semaine, le titre a enregistré en moins de quatre jours plus de 6,5 millions de vues et plus de 42.000 commentaires.

La riposte n’a pas tardé. Le rappeur Mister Crazy, connu pour ses textes tranchants, a été le premier à répondre à Don Bigg dimanche dernier. «Avant toute chose, je demande à tout le monde de lever les mains au ciel et de prier pour L’Bigg. Citoyen, ne t’inquiète pas ! C’est moi qui m’occuperai de son enterrement», pose le rappeur sur la version instrumentale de Hit ‘Em Up, titre sur lequel le rappeur américain 2Pac s’était attaqué à son rival Notorious BIG.

57 kg

Visé à de nombreuses reprises dans le titre de Don Bigg, 7liwa à lui répondu en studio. Il a ainsi sorti un clip qu’il dit avoir réalisé en moins de 10 heures. Ainsi est né le titre «57 kg» , numéro 2 des tendances YouTube cette semaine, le rappeur ne mâche pas ses mots. «Si tu tournes autour de moi, je fais de toi un beef à la Notorious BIG (en référence à la réponse de Notorious Big à Tupac)», lâche l’artiste en avalant un sandwich.

Le titre de Don Bigg a également inspiré le Rbati Mol Mic, Abdelkader Fares de son vrai nom. Ce dernier a sorti, le 26 décembre, un titre intitulé «Biggie Boy».

De son côté, Toto a préféré ne pas entrer dans cette guerre des mots. «Les garçons, faites bouger les choses. Tout ça me fait plaisir parce que ça fait parler. Même des personnes âgées en parlent», explique le jeune rappeur casablancais dans une story partagée lundi.

Toto vient également de dévoiler un nouveau titre intitulé «Jme3 o twi» (remballe et plie), soulignant toutefois que «ceci n’est pas un clash».