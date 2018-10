Faut-il faire confiance à Akhannouch ?

Le poing droit fermé pour convaincre, la main gauche ouverte pour expliquer. Le 19 octobre au palais royal de Marrakech, le ministre de l’Agriculture Aziz Akhannouch est confortablement assis dans son fauteuil à quelques centimètres du roi Mohammed VI, en tenue du vendredi. Sur le guéridon à gauche du souverain, un briquet. Peut-être allumera-t-il une cigarette. Le cadre s’y prête : un patio lumineux, une discussion entre deux hommes qui, il n’y a pas si longtemps encore, prenaient le ftour en famille. Loin des réceptions de hauts commis de l’État, le petit doigt sur la couture dans la salle du trône de Rabat, c’est bien une impression de proximité que renvoie l’image de la rencontre diffusée par la MAP.

Mais à l’image se joint un communiqué du cabinet royal. “Le Souverain a réaffirmé l’importance d’intégrer les questions de l’emploi et de la réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté et l’exode rural au cœur des priorités de la stratégie de développement rural”, énonce le document. Une référence au discours du roi devant le parlement une semaine auparavant, mais également un écho à l’objectif de “lutte.