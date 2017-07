Hirak: Silya Ziani graciée par Mohammed VI

Selon les premières indiscrétions qui nous sont parvenues, Mohammed VI devrait gracier plusieurs dizaines de détenus du Hirak à l’occasion du fête du trône. Silya Ziani serait concernée, rapporte notre source.

Comédienne et chanteuse, Silya Ziani avait été arrêtée le 5 juin à Al Hoceima. Poursuivie pour "participation à une manifestation non autorisée" et "outrage à agents publics lors de son arrestation", elle est en détention provisoire à la prison de Oukacha à Casablanca. Ses proches et ses avocats déclaraient qu’elle y souffrait de "dépression".

Lire aussi : Portrait: Silya Ziani, des planches de théâtre à Oukacha