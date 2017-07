A Conakry, Mounia Boucetta suit l'avancée des projets sociaux lancés par le roi Mohammed VI

La secrétaire d’État à la Coopération internationale poursuit sa tournée de suivi des chantiers royaux sur le continent. De passage en Guinée ce mercredi, elle a rencontré la cheffe de la diplomatie Bah Hadja Makalé Camara.

Mounia Boucetta poursuit en Guinée sa tournée africaine entamée le 14 juillet en Éthiopie. Elle était le 25 juillet au soir aux côtés de la ministre guinéenne des Affaires étrangères, Bah Hadja Makalé Camara. Face à elles, des représentants des secteurs public et privé du Maroc et de Guinée.

L'objectif de cette réunion était "d'assurer le suivi et la bonne exécution des accords bilatéraux, ainsi que de trouver des solutions, en cas d’éventuels problèmes entravant la mise en œuvre des accords", a déclaré Mounia Boucetta.

Plusieurs secteurs de coopération ont été passés en revue, comme ceux de l’urbanisme et de l’habitat, de l’agriculture et de l’aménagement hydroagricole, de la pêche, de l’assainissement, de la formation professionnelle, de la santé et des banques.

Avant-dernière étape

Le lendemain, le 26 juillet, la secrétaire d'État a conduit sa délégation sur le terrain pour visiter plusieurs chantiers lancés à Conakry, alors que le Maroc et la Guinée ont signé au total quelque 37 accords. Mounia Boucetta s'est alors rendue sur les sites des points de débarquement aménagés (PDA) de Téminétaye et Bonfi.

L'accord relatif à ces projets avait été signé au mois de mars 2014 par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, la Banque centrale populaire et l'État guinéen. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères a également visité les chantiers du projet de logement de Coléah, réalisé par Addoha.

Mounia Boucetta s'est également rendue au centre de formation professionnelle de Nongo7. Ce centre dont le coût est estimé à 6,5 millions de dollars devrait permettre de former 1.000 personnes dans les domaines du BTP, de l'hôtellerie et du tourisme lors de l'année scolaire 2017-2018.

La secrétaire d'État a aussi visité le centre de formation professionnelle de Nongo, l’Hôpital mère et enfant de Sonfonia et le projet de la mosquée Mohammed VI à Enta, à Conakry. Le président guinéen Alpha Condé et le roi Mohammed VI avaient visité les chantiers de ces trois projets lors de la visite du souverain au mois de mars 2017.

La Guinée est l'avant-dernière étape de la longue tournée africaine Mounia Boucetta. Avant cette visite à Conakry, la diplomate elle s'est rendue au Rwanda, en Tanzanie, à Madagascar, en Zambie et au Sénégal, où elle a été reçue par le président sénégalais, Macky Sall. Elle poursuivra son voyage en Côte d'Ivoire. "La mission se termine fin août", nous avait déjà précisé une source diplomatique.