VIDEO: L'émouvante histoire d'Ytto, ancienne handicapée et SDF, aujourd'hui en master aux Etats-Unis

Malgré son handicap et des conditions de vie difficiles, Ytto a pu réaliser son rêve : poursuivre des études supérieures.

Orpheline de mère dès son enfance et abandonnée par son père, Ytto a grandi avec son oncle. À 17 ans, l'épouse de ce dernier la frappe à l’œil. Devenue borgne après cet incident, elle est alors laissée pour compte.

"J'ai souffert toute seule dans la rue pendant 6 ans, mais je me suis accrochée à mon rêve et je n'ai jamais abandonné mes études", dit-elle dans une vidéo réalisée par Hespress. 10 ans plus tard, Ytto s'apprête à intégrer l'Université de l'Arkansas aux États-Unis, où elle poursuivra ses études en master des médias et journalisme, grâce à une bourse Fullbright.

À la fin de la vidéo qui a cumulé plus de 500.000 vues en moins d'une semaine, Ytto délivre un message d'espoir et de motivation : "malgré les difficultés et grâce à votre détermination, vous pouvez réaliser votre rêve".