Mounia Boucetta poursuit sa tournée africaine de "suivi" en Tanzanie

De passage à Dar Es Salam, la secrétaire d’État aux Affaires étrangères a visité le chantier de la mosquée de Mohammed VI.

Après l’Éthiopie et le Rwanda, la Tanzanie. Dans le cadre sa tournée africaine visant à assurer le "suivi" des projets lancés par le roi Mohammed VI, la secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mounia Boucetta, a rallié Dar Es Salam le 13 juillet.

Lors de cette étape, la responsable s’est entretenue avec la vice-ministre des Affaires étrangères tanzanienne, Susan Alphonce Kolimba. Elles ont abordé "les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage", rapporte l’agence de presse MAP.

Les deux diplomates ont également "fait le point sur l’ensemble des accords signés" lors de la visite du roi Mohammed VI en Tanzanie au mois d’octobre 2016. Pour rappel, 22 accords portant notamment sur les domaines de l’agriculture et du transport avaient été signés lors de cette visite.

À l’occasion de son passage en Tanzanie, Mounia Boucetta s’est rendue sur le chantier de la mosquée Mohammed VI de Dar Es Salam qui avait été inauguré par le souverain en personne. L’édifice religieux comprendra une salle de prière pouvant abriter plus de 5.000 fidèles, une bibliothèque, une salle de conférence, un pavillon culturel et administratif, ainsi qu’un parking et des espaces verts.

Après la Tanzanie, Mounia Boucetta se rendra à Madagascar et en Zambie selon l’agence de presse MAP. À Madagascar, la délégation conduite par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui inclut des représentants de la CGEM et de l'OCP, devrait faire le point sur l’état d’avancement du projet de réhabilitation de la baie du canal de Pangalanes qui sera pris en charge par la société marocaine Marchica Med.

