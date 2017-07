Le directeur de la prison d'Oukacha, où se trouve Nasser Zafzafi, a été limogé

Le directeur de la prison d'Oukacha, où est incarcéré Nasser Zafzafi, a été limogé ce mardi 11 juillet. L'administration pénitentiaire nie toute relation avec les évènements de ces derniers jours.

Mohamed Salah Tamek, patron de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a limogé Abdellah Souidi le directeur de la prison Oukcha (Ain Sebaâ 1) ce mardi. C'est cet établissement qui accueille Nasser Zafzafi et d'autres militants du Hirak du Rif.

Selon une source à la DGAPR, ce limogeage "n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au cours des derniers jours". Une allusion aux prises de bec entre la direction de cette prison et les avocats des militants du Rif, la lettre attribuée à Nasser Zafzafi et aussi la diffusion d'une vidéo jugée dégradante du leader du Hirak. "La décision a été prise depuis longtemps et c'est une pure coïncidence", ajoute notre source.

Le mouvement de redéploiement décidé par Mohamed Salah Tamek concerne cinq directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, dont celui de la région Casablanca-Settat, et les directeurs de cinq prisons.

Ce mouvement intervient pour "insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion de la population carcérale aux niveaux régional et local", lit-on dans un communiqué diffusé ce mardi 11 juillet par la DGAPR.