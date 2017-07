Mounia Boucetta en tournée en Afrique pour le "suivi" des projets royaux

À la tête d'une délégation comprenant des acteurs économiques publics et privés, la secrétaire d’État aux Affaires étrangères a entamé une tournée dans plusieurs pays du continent. Elle a débuté sa mission par une escale à Addis-Abeba le 10 juillet, d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le but de cette tournée est d'effectuer un "suivi" des projets lancés par le roi Mohammed VI dans plusieurs pays africains selon la même source.

Lors de cette étape éthiopienne, la délégation menée par Mounia Boucetta, qui inclut des représentants de la CGEM et de l’OCP, s’est entretenue avec des responsables éthiopiens au sujet des projets de coopération liant les deux pays.

Selon l’agence de presse MAP, une importance particulière a été accordée aux projets relatifs au "développement d'une collaboration dans le domaine du management de l’eau et de l’irrigation" et au projet de plateforme intégrée pour la production d’engrais dont le financement est estimé à 3,7 milliards de dollars, soit environ 37 milliards de dirhams.

Lire aussi: Le Maroc et l'Éthiopie investissent 37 milliards de dirhams dans une usine d'engrais

Lire aussi: Sept accords bilatéraux signés entre le Maroc et l'Éthiopie

Après l’Éthiopie, la délégation menée par Mounia Boucetta s’est rendue au Rwanda. À Kigali, la secrétaire d’État s’est rendue au mémorial du génocide rwandais. Elle a également rencontré la ministre rwandaise de l’Agriculture, Gerardine Mukeshimana, et a tenu une séance de travail avec la directrice générale de la Rwanda Development Bank, Clare Akamanzi, selon la MAP.

Hon. Mounia Boucetta, Sec.of State to Ministry of Foreign Affairs #Morocco visits @Kigali_Memorial to learn about the history of Genocide. pic.twitter.com/aYJAQbHM8j

— KGLGenocideMemorial (@Kigali_Memorial) July 11, 2017