CEDEAO : L’opération séduction d’Israël pour conquérir le continent

Mais son grand retour, Israël l’a effectué l’an dernier lors d’une tournée historique dans quatre pays d’Afrique de l’Est. Une première, en trente ans, pour un chef d’État israélien. Premier arrêt en Ouganda, pour souligner le 40e anniversaire du raid d’Entebbe, une opération israélienne d’envergure qui avait permis de libérer une centaine d’otages détenus dans un avion d’Air France détourné par des pirates de l’air palestiniens et allemands. Un choix hautement symbolique puisque cette mission avait coûté la vie au responsable du commando, vu comme un héros en Israël. Et ce héros est... Yonatan Netanyahu, le frère aîné de Benjamin. Le Premier ministre a saisi l’occasion pour réaffirmer l’importance de la lutte contre le terrorisme, au cœur de sa politique africaine. En s’adressant aux pays de la CEDEAO début juin, il n’a pas hésité à en faire la promotion, encore une fois. Depuis la période post-coloniale, l’État hébreu vend des armes, forme des unités d’élite et échange des renseignements avec ses alliés africains. Pour Emmanuel Navon, “l’expertise israélienne en matière de sécurité a même repris de la valeur avec la montée des groupes jihadistes dans le Sahel au cours des dernières années”. Une occasion de se repositionner comme un incontournable.

Israël réussira-t-il à convaincre ? Les experts en doutent. “Les pays africains entretiennent encore des liens forts avec les pays arabes et l’influence de l’Iran est grandissante”, soulève Emmanuel Navon. Devant les Nations Unies, les leaders des pays africains à forte population musulmane hésiteront à changer leur vote pour plaire à l’État hébreu, au risque de provoquer sa colère. “Ils ne changeront pas d’allégeance à court terme même si, au fond, ils apprécient Israël”, croit l’ancien diplomate Arye Oded. Après avoir parrainé un vote contre l’expansion des colonies en Cisjordanie devant le Conseil de sécurité de l’ONU en décembre dernier, le Sénégal avait subi les foudres d’Israël avec un rappel immédiat de l’ambassadeur et l’annulation du programme d’aide. Si la crise a pris fin en marge du sommet de la CEDEAO, l’occupation israélienne reste un boulet pour l’État hébreu. “Certains pays africains peuvent percevoir Israël comme un pays d’apartheid et colonialiste”, observe le chercheur Ely Karmon. “Israël revient en Afrique et l’Afrique revient en Israël”, a martelé Benjamin Netanyahu. Au cours des dernières années, des dizaines de dignitaires africains ont fait le déplacement au Proche-Orient pour le rencontrer. L’offensive diplomatique israélienne se poursuivra en octobre lors du premier sommet Israël-Afrique qui se tiendra au Togo, l’un des meilleurs amis des Israéliens sur le continent. Bien que la liste d’invités reste incertaine, Israël usera de ses atouts pour les convaincre qu’il mérite de retrouver sa place d’État observateur à l’Union Africaine. L’opération charme ne fait que commencer.