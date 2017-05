"Hirak" d'Al-Hoceima: Sit-in dans plusieurs villes, un journaliste algérien interpellé

Des manifestations réclamant la libération des détenus du Hirak ont été organisées dans plusieurs villes. A Al-Hoceima, les habitants sont sortis sans Nasser Zafzafi. Les protestations ont été marquées par l'interpellation d'un journaliste algérien.

Des sit-in de solidarité avec le "Hirak" d'Al-Hoceima ont eu lieu dans plusieurs villes ce dimanche soir. A Casablanca, un rassemblement a été organisé au niveau de la Place des Nations-Unies à partir de 22h et jusqu'à 23h passée. Des centaines de personnes ont appelé à la libération de militants arrêtés par les autorités à Al-Hoceima et soupçonnés notamment d'"atteinte à la sûreté de l'Etat". Le sit-in, durant lequel les drapeaux du Maroc et des emblèmes amazighs ont été levés, s'est déroulé dans le calme. Des véhicules des forces de l'ordre étaient sur place, mais la police n'est pas intervenue.

Des sit-in ont également été organisés à la même heure à Al-Hoceima, Tanger, Nador, Marrakech, M'diq et devant le parlement à Rabat, selon plusieurs confrères et des lives retransmis par des manifestants sur les réseaux sociaux.

Manifestation à Rabat devant le parlement en soutien avec #AlHoceima ce soir. #Hirak pic.twitter.com/AN4YpQI96p — TelQuel (@TelQuelOfficiel) May 29, 2017

A Al-Hoceima, les manifestants sont sortis sans Nasser Zefzafi, le leader de la contestation. Ils ont appelé à la libération des détenus du Hirak, et ont notamment scandé "liberté, dignité, justice sociale", selon notre confrère Hespress. Les protestataires ont assuré qu'ils maintiendront un rythme soutenu de manifestations tant qu'il n'y a pas de réponse à leurs revendications, assure la même source.

Par ailleurs, un journaliste du quotidien algérien El Watan, a été interpellé en marge d'une manifestation, nous assure une source sur place. Il serait soupçonné d'inciter les habitants à manifester et pourrait subir une procédure d'expulsion. Des manifestants cités par notre confrère Goud.ma récusent pour leur part ces soupçons. Pour l'heure, nous ne disposons pas de plus d'informations sur cette affaire.

Plus tôt dans la journée, des Marocains résidants à l'étranger ont également exprimé leur soutien aux protestations du Rif. Selon notre confrère Yabiladi, des rassemblements réunissant quelques dizaines de personnes ont été organisés à Paris (France), La Haye (Pays-Bas), Bruxelles (Belgique) et Bilbao (Espagne).

Par ailleurs, le procureur du roi près la Cour d'appel d'Al Hoceima a annoncé ce dimanche deux nouvelles arrestations, portant à 22 le nombre de personnes interpellées en marge des protestations d'Al-Hoceima. La même source à par ailleurs confirmé le transfert de plusieurs suspects au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à Casablanca, pour les besoins de l'enquête.