Présidentielles françaises : Mohammed VI félicite Emmanuel Macron

Le roi Mohammed VI s’est dit persuadé que le partenariat entre le Maroc et la France, sous la présidence d’Emmanuel Macron, "gagnera en profondeur et en intensité".

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations et ses vœux au nouveau président français Emmanuel Macron. "Votre élection couronne votre parcours politique. C’est aussi un hommage rendu à vos hautes qualités humaines et intellectuelles par le peuple français qui, fidèle aux nobles valeurs qui fondent l’identité de votre pays, a fait le choix du progrès, de l’ouverture et de la confiance en l’avenir", a souligné le roi dans son message relayé par la MAP.

Le souverain a expliqué que les peuples marocain et français, sont liés par "une amitié séculaire, fondée sur l’estime mutuelle et une communauté de valeurs humaines". Ils ont su, "au fil des années, construire un partenariat fort et multiforme qui s’illustre par sa pérennité et sa stabilité". "C’est un choix stratégique, voulu et assumé, que les deux pays ont pu constamment renouveler et consolider face aux multiples défis politiques, humains et socio-économiques qu’ils ont eu à relever des décennies durant" a soutenu Mohammed VI.

Le roi s’est dit persuadé que le partenariat entre le Maroc et la France, sous la présidence d’Emmanuel Macron, "s’inscrira dans cette dynamique et gagnera en profondeur et en intensité". Ce partenariat franco-marocain « s’inscrira comme toujours dans la poursuite des mêmes idéaux : la paix, la sécurité, l’ouverture à l’autre et le dialogue entre les cultures et civilisations", assure le souverain qui s’est félicité de l’alliance entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme.

Mohammed VI a tenu aussi à assurer de sa volonté de travailler avec le président Macron pour "consolider cette coopération exemplaire afin que nous relevions les multiples défis qui interpellent notre espace euro-méditerranéen et la région sahélo-saharienne".