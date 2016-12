La frontière de Sebta fermée aux porteurs de marchandises

Le poste frontière de Sebta a été fermé aux porteurs de marchandises du 23 décembre au 9 janvier pour éviter tout débordement.

Les fêtes de fin d’année sont toujours un moment de tension au poste frontière de Sebta. Pour éviter un énième assaut de migrants, les autorités ont donc renforcé la sécurité et ont fermé le passage aux porteurs de marchandises du 23 décembre au 9 janvier, une information confirmée par le journal El Pueblo de Ceuta.

L’objectif est d’alléger le transit de personnes et de véhicules qui passent par la douane de Sebta pendant Noël. C’est la troisième fois en 2016 que l’Espagne et le Maroc s’accordent sur la fermeture temporaire de ce passage, notamment lors des vacances de la Semaine sainte en avril et pendant le mois de Ramadan cet été.

Lire aussi : L’accès à Sebta interdit aux porteurs jusqu’au 12 janvier

L’année dernière, les migrants avaient tenté par deux fois de passer en force la frontière au moment des vacances de Noël. Lors du deuxième assaut le 4 janvier 2016, 200 migrants avaient tenté de traverser la frontière vers l’Europe. Trois d’entre eux y ont laissé leur vie.