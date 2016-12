Mohammed VI presse Benkirane à former son gouvernement

Le roi vient de dépêcher ses conseillers Abdelatif Mennouni et Omar Kabbage au siège de la primature afin de faire part à Benkirane du « souci du roi de voir le gouvernement se former dans les plus brefs délais ».

Le Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, est sous pression. Le roi Mohammed VI vient de lui dépêcher, ce samedi 24 décembre, deux de ses conseillers, Abdelatif Mennouni et Omar Kabbage afin de lui faire part « du souci du roi de voir le nouveau gouvernement se former dans les plus brefs délais », rapporte la MAP citant un communiqué du cabinet royal.

« Au cours de cette même entrevue, qui a eu lieu au siège de la Primature, les conseillers du souverain ont fait part à Abdelilah Benkirane des attentes de SM le roi et de l’ensemble des Marocains au sujet de la formation du nouveau gouvernement », précise l’agence de presse officielle, sans pour autant donner plus de précisions sur le contenu des échanges entre les trois hommes.

Pour rappel, Abdelilah Benkirane a été désigné par le souverain chef du gouvernement le 10 octobre dernier et l’a chargé de constituer le gouvernement. Depuis, négociations se font timidement et ont atteint une situation de blocage dans les échanges avec le RNI. Le 20 décembre, le chef du gouvernement désigné a publié une vidéo dans laquelle il relate sa version des faits et ses explications à propos du blocage, déclinant toute responsabilité dans cette situation : « je fais porter la responsabilité à la classe politique, culturelle et médiatique. C’est à eux de débattre de ce sujet et de dire qui est le responsable ». Il a également confié qu’il ne «mêler[ai] pas le roi aux affaires partisanes», une manière de dire qu’il n’a pas sollicité un arbitrage royal concernant la question de la formation du gouvernement.