La France décore Leila Alaoui à titre posthume

La photographe Leila Alaoui, décédée en janvier, a été décorée par la France qui lui décerne l’Ordre des Arts et des Lettres à titre posthume.

Par un arrêté du 13 septembre 2016, le ministère de la Culture français a nommé la photographe Leila Alaoui commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres, à titre posthume. Il s’agit du plus haut grade de cette décoration honorifique qui récompense « les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde ». Cet hommage français n’est pas récent, mais était passé inaperçu jusqu’à ce qu’il soit relevé le 12 décembre par la journaliste Aida Alami sur son compte Twitter.

Leila Alaoui avait également été décorée du Ouissam Alaouite au grade de chevalier, lors de la dernière fête de la jeunesse, le 21 aout.

Leila Alaoui est décédée le 18 janvier, après avoir été grièvement blessée lors d’une attaque terroriste le 15 janvier à Ouagadougou. Photographe, elle était considérée comme l’une des artistes les plus prometteuses de la scène artistique contemporaine marocaine.

