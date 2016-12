L’implantation de Volkswagen en Algérie se précise 

Le constructeur allemand Volkswagen a signé avec le groupe Sovac, distributeur officiel de la marque en Algérie, un accord pour la construction d’une usine de véhicules dans le pays. Un investissement de près de 1,8 milliard de dirhams est annoncé.

Le constructeur allemand Volkswagen, annoncé depuis plus d’une année en Algérie, a finalement signé un protocole d’accord pour la réalisation d’une usine de véhicules en Algérie. L’accord a été signé le 27 novembre avec le groupe Sovac, distributeur officiel de la marque allemande en Algérie, rapporte le site d’information algérien TSA, qui précise que la Golf 7, le véhicule le plus vendu du groupe allemand, sera la première voiture qui sortira de l’usine basée à Relizane avant la fin du premier semestre 2017.

Interrogé sur les raisons du choix de l’Algérie par le géant allemand de l’automobile, Mourad Oulmi, PDG du groupe Sovac explique que Volkswagen a choisi l’Algérie « car [Sovac] a bien communiqué sur ce marché, [a] fait beaucoup de marketing en mettant en avant le potentiel [du] pays. [Le groupe] est le premier distributeur Volkswagen en Afrique et dans la région MENA ». Et d’ajouter : « Nous avions beaucoup de concurrence car nos voisins voulaient ce projet. Il y a beaucoup de politique autour de ces projets mais nous avons été plus convaincants. Après une quinzaine d’années de négoce, il est naturel de passer de l’importation à la production et l’industrie » a-t-il indiqué.

Deux jours plus tôt, l’APS, l’agence de presse algérienne, annonçait qu’« une assiette foncière de 150 hectares a été dégagée dans ce site, situé à 20 km au nord du chef-lieu de wilaya [de Relizane, NDLR], pour abriter ce projet, le premier du genre pour cette marque à l’échelle nationale et africaine » a précisé l’agence.

Cette prochaine usine va nécessiter un investissement de 170 millions d’euros (près de 1,8 milliard de dirhams). Elle devrait, à partir de 2022, être dotée d’une capacité de production de 100 000 voitures par an. Les modèles concernés sont la Polo classique, la Skoda Octavia et le pick-up Amarok. Quelque 1 400 postes de travail seront créés dès la mise en service de l’usine, au profit de la main d’œuvre locale et des wilayas limitrophes.