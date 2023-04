Ancienne médina d'Essaouira : les travaux réalisés à 78%

La réunion a été présidée par le wali de la Région Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, en présence du gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, de la présidente du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, Dounia Taarji, des présidents des conseils provincial et communal d’Essaouira, ainsi que de plusieurs responsables des services concernés.

Cette rencontre a été l’occasion pour faire le point sur les étapes franchies et les projets achevés ou en cours de réalisation dans le cadre de ce programme ambitieux qui vient conforter la dynamique multidimensionnelle que connaît la Cité des Alizés et faire un bilan de la mise en œuvre de la convention-cadre relative à ce programme complémentaire, signée devant le roi Mohammed VI le 22 octobre 2018 à Marrakech.

Lors de cette rencontre, Karim Kassi-Lahlou a mis l’accent sur l’importance de la gestion, après achèvement de ce chantier, des espaces et infrastructures réalisés dans le cadre de ce programme ambitieux de réhabilitation et de valorisation de ce tissu urbain vivant.

Il a également insisté sur l’aspect qualitatif des travaux et interventions menés dans le cadre de ce chantier pour préserver l’authenticité de ce patrimoine ancestral, tout en invitant les différentes parties prenantes à veiller à ce que la réception des projets achevés ne soit effectuée qu’une fois les cahiers de charges sont strictement respectés.

De leur côté, les différents intervenants ont mis en relief l’apport de ce programme dans l’amélioration de l’attractivité touristique d’Essaouira. Ils ont aussi plaidé pour une gestion optimale des espaces aménagés et des nouvelles structures mis en place après l’achèvement du programme. Et enfin, ils ont insisté sur l’importance de la préservation du cachet qui caractérise le patrimoine matériel et immatériel souiri.

Cette rencontre a été ponctuée par un exposé exhaustif présenté par Hassan Boussetta, directeur de l’agence Al Omrane Essaouira-Chichaoua, maître d’ouvrage de ce chantier, sur l’état d’avancement de chaque projet prévu par ledit programme, qui mobilise des investissements de l’ordre de 300 millions de DH.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, Hassan Boussetta a précisé que le taux d’avancement global de ce grand chantier s’élève actuellement à 78%.

Rappelant que ce programme porte sur 27 projets au total, le responsable a également fait savoir que 7 projets ont été achevés et 19 sont en cours de réalisation, alors qu’un seul projet est en phase d’appel d’offres.

Cette réunion vise à examiner l’état d’avancement des projets programmés et à traiter les contraintes susceptibles d’entraver le déroulement normal des travaux, soulignant la mobilisation constante de l’ensemble des intervenants afin de respecter les délais fixés en veillant à garantir la qualité des interventions menées.

A travers ces réunions périodiques, les autorités veillent à assurer le suivi minutieux de l’état d’avancement des travaux et opérations prévus dans le cadre de ce programme qui vient conforter la dynamique vertueuse que connaît la Cité des Alizés.

A noter que ce programme, qui bénéficie aux 13.000 habitants de la médina, porte sur une série de projets s’articulant autour de quatre axes majeurs, à savoir : la réhabilitation de l’espace urbain, la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique, la promotion de l’accès aux services sociaux et le renforcement de l’attractivité touristique et économique de l’ancienne médina d’Essaouira.

Ce programme de nouvelle génération est le fruit d’un partenariat entre le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, plusieurs départements ministériels, le Conseil de la région Marrakech-Safi, le Conseil Communal d’Essaouira et le Groupe Al-Omrane.

Le programme complémentaire de réhabilitation de l’ancienne médina d’Essaouira 2019-2023 s’inscrit dans le cadre des efforts déployés, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la préservation et la mise en valeur des anciennes médinas dans plusieurs villes du Royaume comme Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Salé et Tétouan.