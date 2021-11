Neila Tazi : “Il aura fallu 10 ans et quelques coups de gueule pour inscrire l’art des Gnaoua à l’Unesco”

TelQuel : L’art des Gnaoua est reconnu depuis 2019 comme étant un patrimoine immatériel culturel de l’humanité. Combien de temps a pris la procédure pour obtenir cette inscription ?

Neila Tazi : Dès le premier Festival Gnaoua et musiques du monde en 1998, le public a manifesté son adhésion qui s’est confirmée d’année en année, à la fois au niveau national et international. On a très vite saisi la profondeur et la portée de cette tradition culturelle et musicale. Au fur et à mesure des éditions du festival, de son succès croissant et de la disparition de grands maâlems, nous avons senti la nécessité de sauvegarder cette tradition orale. Nous avons donc créé en 2009 l’association Yerma Gnaoua pour la…