Exportations : les carottes marocaines très appréciées en Afrique subsaharienne

En effet, les exportations vers l’UE ont atteint leur pic de 1400 tonnes en 2020, mais deux ans plus tard, seules 730 tonnes de carottes ont été exportées vers l’UE depuis le Maroc. Il convient également de noter qu’environ 10 % de toutes les exportations marocaines de carottes en 2017 étaient destinées aux pays de l’UE, et leur part était tombée à 2 % en 2022.

S’agissant de l’Afrique subsaharienne, EastFruit note que les principaux importateurs de carottes du Maroc sont les pays d’Afrique de l’Ouest, ou plutôt la partie occidentale de la région du Sahel africain : Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, etc.

Le Sahel, avec des moussons saisonnières provoquant des inondations et alternant avec des périodes sèches, est l’une des régions du monde les plus touchées par le changement climatique sur la planète. La saison des pluies en 2021 y a commencé avec un gros retard, entraînant une grave sécheresse par endroit.

Un an plus tard, la situation dans l’ouest du Sahel s’est inversée et des tempêtes ont balayé la région, provoquant des inondations dévastatrices. En plus de cela, les producteurs locaux ont dû faire face à une augmentation mondiale des prix des engrais, et le niveau actuel de menace de famine dans la région est très élevé.

Les pays du Sahel sont donc contraints d’augmenter les importations de nombreux produits agricoles, dont les carottes. Par exemple, la Mauritanie a au moins doublé ses importations de carottes et d’oignons au cours des cinq dernières années, faisant du Pays-Bas et de la Belgique ses principaux fournisseurs, avec le Maroc.