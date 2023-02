Hausse des prix des fruits et légumes : comment les intermédiaires se gavent

Les chennaqa (intermédiaires) font régner leur loi et personne n’est capable de les arrêter”. Des plaintes qui reviennent souvent chez les propriétaires de commerces de fruits et légumes et les marchands ambulants, qui, aujourd’hui, réfléchissent à deux fois avant de s’approvisionner. Et pour cause ! Les prix gonflés par les intermédiaires font fuir les clients. “Ces derniers temps, le quart de notre marchandise pourrit à cause de la faible demande, il a fallu donc réduire notre approvisionnement”, déplore Mouad, un marchand ambulant trentenaire. Il passe ses journées à errer dans les rues du quartier Sbata, pas loin du marché de gros de fruits et légumes de Casablanca. Mouad, qui surveille les prix quotidiennement pour décrocher “lhawta” (la bonne affaire), nous confie que, cette semaine, il s’est abstenu d’acheter des tomates, car ses clients habituels “boycottent” cet aliment dont le prix varie entre 10 et 12 dirhams le kilo. Un prix élevé principalement à cause de…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner