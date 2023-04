Le bilan des 20 ans de l’Initiative royale pour le développement de l’Oriental

Conjointement orchestré par la wilaya, le Conseil de la ville, le Centre régional d’investissement (CRI) et l’Agence de l’Oriental, l’événement “Les Orientales” a été l’occasion pour la région de rassembler un grand nombre de décideurs des sphères politiques et économiques locales, nationales et internationales.

Célébrant les 20 ans du discours royal qui visait le lancement de l’Initiative pour le développement de l’Oriental, l’événement avait pour but de rendre compte, à travers les interventions d’un ensemble de panélistes, de la transformation de la région, rappelant par la même occasion les dessous d’une stratégie de l’investissement lancée en 2003.

“Soucieux de manifester concrètement Notre Haute sollicitude pour cette région qui recèle d’importantes potentialités et des ressources humaines industrieuses et fortement motivées, nous avons décidé de lancer une Initiative royale pour le développement de la région de l’Oriental”, affirmait le roi dans son discours tenu le 18 mars 2023, soit 20 ans jour pour jour avant l’organisation des “Orientales” les 17 et 18 mars.

En plus des interventions de nombreux ministres, dont Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie, et Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, l’événement a également été l’occasion pour la région d’accueillir des délégations de représentants africains, venues du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, des îles Comores, de Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, de Mauritanie, et du Sénégal.

Investissements tous azimuts

Pour le développement de la région, l’Initiative royale de 2003 reposait sur quatre piliers : la stimulation de l’investissement et l’encouragement des jeunes à l’entrepreneuriat, la dotation de la région en équipements de base, la promotion de l’éducation et de la formation, ainsi que la mise en place de mécanismes de financement, de suivi et d’évaluation.

Sur la base de ces piliers, le wali a pu revenir sur plus de 54 milliards de dirhams d’investissements. Autoroutes, voies ferrées, rocade méditerranéenne, développement des stations touristiques, centrale thermo-solaire et développement de pôles de formation : la région a pu jouir d’un ensemble de projets, renforçant son accessibilité, son attractivité pour nombre d’investisseurs locaux et étrangers, ses infrastructures, ainsi que son offre touristique.

En 20 ans, le nombre d’entreprises industrielles de la région a connu une augmentation de 142 %, passant de 561 à plus 1356 entreprises en 2023. Au-delà des investissements publics, la région a également pu concentrer de nombreux investissements privés dont ont pu profiter nombre d’entreprises spécialisées dans l’agro-alimentaire, le chimique, le para-chimique et dans les industries mécaniques et métallurgiques.

Entre le parc de Selouane, l’Agropole de Berkane et le Technopole d’Oujda, près de 150 entreprises ont été à l’origine de la création de plus de 8870 emplois, pour un investissement initial de près de 2,5 milliards de dirhams.

De plus, quelques détails concernant la station de dessalement d’eau de Nador ont également été révélés. Pour pallier le stress hydrique, que le gouverneur qualifiait de “stress tout court”, auquel le Maroc ainsi que la région de l’Oriental ont fait face, la station de dessalement de Nador a été un investissement capital : avec une capacité de production de plus de 200 millions de mètres cubes, ainsi qu’une connectivité optimale à un ensemble de conduits et de réservoirs de stockage, elle devrait permettre de desservir l’ensemble des provinces en eau dessalée. Un projet “extrêmement structurant, tant tous les projets, qu’ils soient industriels ou non, dépendent de l’eau”, conclut le gouverneur de la région.

Retour sur investissement

Lors de cette édition célébrant les 20 ans du lancement de l’Initiative royale, une attention particulière a été accordée aux retours engendrés par un ensemble d’investissements en cours au niveau de la région.

“Lorsqu’on dit qu’il y a 146.000 chômeurs, le mot peut faire peur, pour moi, il s’agit d’une opportunité”, affirmait le gouverneur de la région, considérant cette donnée comme un atout pour accélérer la venue d’investisseurs dans la région. Ainsi, les plus de 8 milliards de dirhams directement investis dans les industries de l’Oriental devraient permettre, selon le gouverneur, la création de plus de 80.000 opportunités d’emplois.

Dans ce sens, et afin de permettre d’amplifier cet attrait des investisseurs pour la région, un fond incitatif a été mis en place, comptant 50 millions de dirhams mobilisés par la région et gérés par le Centre régional d’investissement (CRI). Au menu, des primes à l’emploi variables en fonction du secteur et du nombre d’employés : 6000 dirhams pour l’offshoring ou 2000 à 4000 dirhams par emploi pour des entreprises ayant un maximum de 150 employés, ainsi que des subventions liées à l’achat, la construction ainsi que l’équipement de ces dernières.

Signe d’un développement permanent et d’une attractivité grandissante, la région de l’Oriental a connu, lors du mois de janvier 2023, la création de 400 entreprises, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Malgré une inégale répartition de ces dernières avec 217 nouvelles entreprises à Nador et 126 à Oujda, cet attrait pour l’entrepreneuriat, que ce soit dans le commerce, le BTP ou les services, témoigne d’un changement de paradigme, fruit d’une multitude d’efforts incitant à l’entrepreneuriat et à la création d’emplois dans la région.