Nador West Med : “Nous tablons sur une exploitation commerciale du port pour le début de 2025”

TelQuel : Melilia, l’enclave espagnole voisine du port, a annoncé, quelques mois après le lancement du projet NWM, une extension de son port. Ce projet peut-il constituer une quelconque concurrence pour le port de Nador ?

Mohammed Jamal Benjelloun : Tous les ports du monde sont libres de mettre en place des projets d’extension. Nous, quand on développe nos ports, on le fait dans une vision nationale, pour des objectifs nationaux et pour le développement de notre pays sur le moyen et le long terme. Mohamed Jamal Benjelloun, directeur du port de Nador West…