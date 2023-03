Le Maroc engagé en faveur de la sécurité hydrique dans le monde arabe

Nizar Baraka s’exprimait lors d’un événement parallèle organisé par la Ligue des Etats arabes, en marge de la Conférence de l’ONU sur l’eau (22-24 mars). Le ministre de l’Eau a indiqué qu’au Maroc, la gestion de l’eau et les impacts du changement climatique représentent une priorité nationale, réitérée dans les discours royaux.

Il a relevé que le roi Mohammed VI a donné Ses Hautes orientations pour poursuivre les efforts en vue de la mobilisation des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles, notamment à travers le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées.

Lors de cette réunion, Nizar Baraka a indiqué que le Maroc, dans le cadre de sa stratégie nationale de l’énergie, envisage de développer la production d’énergie hydroélectrique comme énergie renouvelable.

L’objectif est d’atteindre 14% du mix de production d’énergies renouvelables, ce qui représente 52% de la production totale d’énergie d’ici 2030, a-t-il dit, notant par ailleurs que la région arabe dispose d’un fort potentiel pour développer les énergies solaires et éoliennes.

Pour rappel, Nizar Baraka conduit la délégation marocaine à cette conférence internationale axée sur l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre des objectifs de la décennie d’action pour l’eau 2018-2028, proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU, en décembre 2016.

Lors de la séance plénière de la conférence, le ministre a mis en avant les grandes lignes de la stratégie du Maroc en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Il a notamment souligné que le Royaume a réussi à travers sa politique nationale à satisfaire ses besoins en eau, grâce notamment à la mise à niveau des infrastructures.