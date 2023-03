Immigration clandestine : au moins 5 morts et 28 portés disparus dans un naufrage au large de la Tunisie

Les corps de cinq migrants ont été retrouvés et cinq autres ont été secourus, mais 28 sont toujours portés disparus”, a déclaré le porte-parole du FTDES, Romdhane Ben Amor, dans des déclarations à la presse.

Il a précisé que l’embarcation avait coulé “parce qu’elle était surchargée” avec 38 passagers, pour la plupart originaires de Côte d’Ivoire. Le bateau avait quitté la région côtière de Sfax (Centre) pour tenter d’atteindre l’île italienne de Lampedusa.

Début mars, la Garde nationale avait secouru 54 migrants clandestins de nationalités subsahariennes et récupéré quatorze corps au large de Sfax (centre de la Tunisie), après le naufrage de leur embarcation de fortune.

Ces opérations de sauvetage se sont déroulées dans la nuit de mercredi à jeudi, après que les garde-côtes de la localité de Louata (gouvernorat de Sfax) ont intercepté un groupe d’individus, alors qu’ils tentaient de rallier clandestinement les côtes européennes.

Les eaux territoriales tunisiennes et libyennes sont considérées comme une zone de transit pour la plupart des embarcations de migrants clandestins vers l’Europe.

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) relève que 149 migrants clandestins sont morts noyés depuis le début de l’année 2022 au large de la Tunisie, rappelant qu’entre 2017 et 2021, un total de 42.703 hommes et 1251 femmes ont atteint les côtes italiennes, sachant que 53.524 migrants irréguliers ont échoué à rejoindre le territoire italien au cours de la même période.

(avec MAP)