Des œuvres patrimoniales de juifs marocains intègrent le musée de la diaspora à Tel-Aviv

Le projet “Hymne à la paix” a été lancé mardi 21 mars au musée de la diaspora à Tel-Aviv, pour intégrer de nombreux livres, ouvrages et archives sonores, ainsi que des morceaux de musique qui harmonisent chants andalous et marocains, en vue de les préserver pour les générations futures et de les numériser pour les mettre à la disposition du grand public.

Par La Rédaction