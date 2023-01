“Juifs en pays arabes, le grand déracinement : 1850-1975”: l'histoire des juifs du Maroc à l'Irak

Juifs en pays arabes : Le grand déracinement 1850-1975 est un ouvrage dans lequel Georges Bensoussan examine l’histoire des communautés juives dans les pays arabo-musulmans. L’auteur utilise une documentation inédite : le fonds – immense – de l’Alliance israélite universelle, qui, de 1862 à 1939, couvre la quasi-totalité du monde arabe. Et ce, afin d’étudier le phénomène de l’émancipation culturelle et économique des Juifs d’Orient, qui a fini par compromettre leur survie dans ces régions.

Il souligne également l’impact du conflit judéo-israélo-arabe sur les communautés juives dans les pays arabes, les conduisant finalement à l’exode. En dépit de dissemblances, divergences et particularités, le monde arabo-musulman constitue une unité de civilisation. En son sein, la place des communautés juives a connu un sort globalement semblable, même si bien entendu l’histoire et le contexte diffèrent entre les pays.

Pour entendre cette histoire, a fortiori celle de sa disparition en moins d’une génération, il faut procéder par plongées successives et en dessiner, tel un archéologue, les contours puis les détails.

«Juifs en pays arabes - Le grand déracinement 1850-1975» Georges Bensoussan 169 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Du Maroc à l’Irak

L’auteur a retenu cinq pays, du Maroc à l’Irak, pour étudier cette histoire. Le Maroc, parce que, jamais soumis à la loi ottomane et demeuré indépendant jusqu’en 1912, il regroupe très tôt la plus importante communauté juive du monde arabe. La Libye, parce que, à partir de 1911, cette petite communauté sous juridiction ottomane passe sous le contrôle colonial de l’Italie.

L’Égypte, parce qu’elle offre une situation atypique, celle d’une terre d’immigration juive tout au long du XIXe siècle. L’Irak, parce qu’il s’agit de la plus vieille communauté juive d’Orient et de la deuxième en importance après le Maroc, mais aussi parce que c’est la plus arabisée d’entre toutes. Le Yémen, enfin, parce qu’il s’y trouvait l’une des communautés les plus assujetties, au cœur d’un territoire archaïque et enclavé ; celle-ci commence à émigrer dès 1880 vers la Palestine.

Car la fin du monde juif en terre arabe ne se lit pas à la seule aune du conflit israélo-arabe. Dès le mitan du XIXe siècle, on peut repérer les premiers éléments de la faille, moment où la modernité occidentale aborde, timidement, les rivages des judaïcités de l’Orient arabe.

Pour comprendre aussi pourquoi la modernité juive, née dans le sillage de la colonisation et de la Haskala (mouvement de pensée juif des XVIIIe et XIXe siècles, fortement influencé par les Lumières, ndlr), va séparer les Juifs de leur environnement tandis que, parallèlement, l’évolution du nationalisme arabe va pousser au divorce.

À propos de l’auteur

Georges Bensoussan est un historien français d’origine juive algérienne, il est également responsable éditorial au Mémorial de la Shoah à Paris. Il est reconnu pour ses travaux sur les relations entre les communautés juives et arabes dans le monde arabo-musulman, ainsi que pour ses écrits sur les relations entre la France et l’Algérie, les questions de mémoire et de racisme. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Un nom impérissable ? Israël, le sionisme et la destruction des Juifs d’Europe (Seuil, 2008), Europe. Une passion génocidaire (Mille et une nuits, 2006), Une histoire intellectuelle et politique du sionisme (Fayard, 2002) et il a co-dirigé Le Dictionnaire de la Shoah (Larousse, 2009).

Pour parfaire votre connaissance sur le sujet, et notamment avoir une version actualisée et davantage contextualisée pour le Maroc, on ne saurait trop vous conseiller un ouvrage récent : Le Maroc, Israël et les Juifs marocains écrit par le journaliste marocain Jamal Amiar (également disponible sur Qitab.ma).

«Juifs en pays arabes - Le grand déracinement 1850-1975» Georges Bensoussan 169 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Juifs en pays arabes – Le grand déracinement 1850-1975 de Georges Bensoussan aux éditions Tallandier.

Commandez ce livre au prix de 169 DH (+frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60