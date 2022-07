Instances juives marocaines : enfin la réorganisation tant attendue

L’attente aura duré plus d’un demi-siècle. D’abord régies par des textes datant du protectorat puis de la Seconde Guerre mondiale, les instances représentatives juives n’avaient plus été renouvelées depuis… 1969 ! Elles le seront désormais, après la refonte des textes et une nouvelle organisation instituée par le roi Mohammed VI. En réponse au mécontentement croissant au sein de cette communauté de 2000 à 3000 membres, le souverain avait en effet ordonné en 2019 la tenue d’élections, qui seraient à l’avenir organisées régulièrement, sous la supervision du ministère de l’Intérieur. Deux ans de consultations et de benchmark plus tard, l’organigramme des instances a été présenté devant le roi lors du Conseil des ministres du 13 juillet dernier. Dans le détail, il comprend deux instances représentatives et une fondation mémorielle. Au niveau national, le Conseil national…

