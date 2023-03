Séisme en Turquie : des Marocains font don de 24.000 dollars au service d’urgence AFAD

Ce montant fait partie du budget collecté par les Marocains du monde. Face à l’ampleur des dégâts du séisme qui a touché le sud de la Turquie et la Syrie, la communauté marocaine de Turquie avait réussi à lever un million de livres turques (TL), soit l’équivalent de plus de 50.000 de dollars (500.000 dirhams).

L’aboutissement de cet élan de solidarité est le résultat de l’initiative de levées de fonds par un comité de bénévoles en Turquie et à l’étranger pour venir en aide aux victimes du séisme et leurs familles, et contribuer à soulager leurs souffrances au quotidien après cette épreuve.

L’ensemble des dons reçus à travers le monde et de la communauté marocaine en Turquie a permis le financement d’un camion de dons en nature, notamment de la nourriture, des vêtements et des couvertures au profit des victimes du séisme, aussi bien les citoyens turcs que les réfugiés syriens.

Avec plus de 50.000 morts, le séisme qui a frappé le 6 février dernier est considéré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme le pire désastre naturel en un siècle en Europe.