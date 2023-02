Intempéries et chutes de neige : Le roi donne ses instructions afin d'apporter de l'aide aux populations touchées

L’action concernera l’ensemble des zones impactées par ces intempéries et notamment les douars relevant des Caïdats de Maghrane, Ighrem nougdal, Telouat, Amerzgane, Ouisselssat, Anzal, N’kob, Tazarine, Tansifte et Ternata.

En application des instructions royales, les Forces Armées Royales apporteront leur soutien logistique par leurs moyens aériens, afin d’accélérer les opérations d’acheminement des aides et effectifs auprès des populations sinistrées.

La fondation Mohammed V pour la solidarité a également annoncé le déploiement d’une intervention d’urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid et les chutes de neige. Dans un communiqué relayé par l’agence de presse MAP, la fondation explique que l’aide sera acheminée dès ce samedi 18 février par voie aérienne, notant que des avions des Forces Armées Royales seront à cet effet mobilisés à partir de l’aéroport de Casablanca, en plus de l’usage d’hélicoptères, qui seront mobilisés pour atteindre les zones enclavées.

Selon la même source, des équipes dédiées d’assistantes sociales et de médecins de la Fondation, agissant en coordination avec les départements concernés et les autorités locales, seront déployées sur le terrain afin de répondre aux besoins des zones impactées dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant.

L’action « consistera à intervenir au plus près des populations, notamment au niveau des douars montagneux et reculés, en mettant à disposition une aide humanitaire d’urgence composée de produits alimentaires et de couvertures ainsi qu’un accompagnement social adapté et une prise en charge médicale de proximité », a fait savoir la fondation à travers son communiqué.