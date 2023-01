Opération “Grand froid” : début des interventions à Azilal

Quelque 8700 familles relevant de neuf communes à forte dominante rurale et montagneuse, rudement touchées par les baisses des températures, seront bénéficiaires de l’opération “Grand froid” au niveau de la province d’Azilal. Pour cette première journée, deux points de distribution ont été déployés dans les douars d’Abaaziz et de Tifalouin de la commune d’Ait Abbas.

Au total, 306 kits ont été distribués dans le douar Abaaziz et 97 autres à Tifalouine où un important dispositif humain et logistique a été déployé. Chaque kit est composé de produits alimentaires (farine, riz, sucre, thé, sel, huile et lait en poudre) et de couvertures.

L’opération s’est faite en étroite coordination avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment le ministère de l’Intérieur et les autorités locales qui ont prêté main-forte à la Fondation Mohammed V en vue de faciliter la livraison des kits dans des conditions favorables.

Dans une déclaration à la MAP, Souad Boulouiz, cheffe de projets à la fondation a souligné que ses équipes ont été mobilisées dès les premières heures de ce jeudi, ainsi que tous les moyens logistiques nécessaires afin d’acheminer les denrées alimentaires et les couvertures aux populations affectées par le grand froid à Azilal, relevant que le lancement de cette opération s’est fait depuis la commune d’Ait Abbas où deux zones de distribution ont été mises en place pour la distribution de quelque 403 kits.

Le roi Mohammed VI a ordonné hier le lancement immédiat de l’action solidaire “Grand froid” en faveur des populations rurales exposées à la chute importante des températures dans les provinces du Grand et du Moyen Atlas. Un important dispositif humain et logistique est déployé en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales afin que l’aide humanitaire soit acheminée aux nombreuses familles issues des douars et des zones éloignées.

