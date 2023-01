Le roi ordonne le démarrage de l’action solidaire “Grand froid”

Un important dispositif humain et logistique sera déployé en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales afin que l’aide humanitaire soit acheminée aux nombreuses familles des douars et des zones éloignées, détaille le communiqué de la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Pour cette première phase d’intervention, l’opération ciblera les ménages des quatre provinces de Midelt, Khénifra, Azilal et Al Haouz. Le programme de cette aide humanitaire sera mis en œuvre à partir de ce mercredi 25 janvier.

Le communiqué rappelle que l’opération “Grand froid” est un dispositif consacré à l’assistance et au soutien des populations victimes du froid, se retrouvant privées de soins de base et de moyens de survie élémentaires.

Le kit Grand froid se compose essentiellement de couvertures et de produits alimentaires, notamment 10 kg de farine, 5 kg de riz, 5 kg de sucre, 1,2 kg de lait en poudre, 500 gr de sel, 400 gr de thé et 5 litres d’huile.

(avec MAP)