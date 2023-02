MRE et touristes au Maroc : adoption d'un nouveau modèle de document d'admission temporaire du véhicule

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) porte à la connaissance des MRE et des touristes arrivant au Maroc à bord de leur véhicule de tourisme que le document délivré par les douanes pour la circulation du véhicule sur le territoire marocain sous le régime de l’admission temporaire (AT), est remplacé par un nouveau modèle.

Par Hiba Ayyad