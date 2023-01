Akhannouch et Ait Taleb visitent trois centres de santé sur les 1400 en cours de réhabilitation

La visite a concerné un centre de santé rural des environs de Benslimane et deux centres de santé urbains dans les villes de Mohammedia et Rabat.

Aziz Akhannouch et Khalid Ait Taleb ont été accompagnés, lors de leurs visites des centres de santé urbains de Rabat, par Mohamed Yacoubi, Wali de Rabat-région de Salé-Kénitra et gouverneur de la préfecture de Rabat, et Asmaa Rhlalou, maire de la ville de Rabat.

Hicham M’dghari Alaoui, gouverneur de la préfecture de Mohammedia, a assuré la visite du centre de santé urbain de Mohammedia, et Samir Al Yazidi, gouverneur de la province de Benslimane, celle du centre de santé rural de Benslimane.

La réhabilitation de ces centres de santé et l’amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens s’inscrivent dans le respect des obligations du gouvernement. Pour l’instant, 100 centres de santé de proximité ont été réhabilités au cours de la première année de son mandat, avec l’objectif d’atteindre 1400 centres.

Les centres de santé réhabilités ont été dotés de moyens et d’équipements biomédicaux modernes et de pointe, ainsi que des ressources humaines nécessaires afin de répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de prestations de santé de base, et d’assurer la proximité de ces structures à la population. Ainsi, ces centres contribuent à une meilleure équité territoriale et sociale dans l’accès des patients à des services de santé.

Cette visite traduit l’importance qu’attache le gouvernement à la facilitation de l’accès des citoyens à des services de santé de qualité, dans le cadre du chantier de la réforme du système national de santé, lequel s’inscrit dans le cadre du déploiement de la vision royale qui vise à une réforme radicale et profonde du système national de santé ainsi que la généralisation de la couverture sanitaire et sociale, afin de consolider les fondements de l’État social.

La question du capital humain

Parallèlement à ses efforts en vue de renforcer l’offre de santé, et conformément aux directives royales, le gouvernement s’engage également à doter les centres de santé en capital humain, en réponse aux besoins croissants des citoyens dans le domaine des services de santé de base.

Le gouvernement travaille ainsi à organiser le parcours de soins, motiver les professionnels de santé à travailler dans le secteur public, en plus d’améliorer leur déploiement dans diverses régions du royaume afin de lutter contre les déserts médicaux et d’alléger la charge des CHU. Il s’agira aussi augmenter de 20 % le nombre de médecins et d’infirmiers diplômés en 2023, en vue d’atteindre 100 % en 2026, avec plus de 90.000 travailleurs dans le secteur de la santé.

Ceci dans une vision intégrée de la réforme du système national de santé, reposant sur quatre piliers fondamentaux : l’adoption d’une bonne gouvernance, soucieuse de renforcer les mécanismes de régulation ; l’encadrement de l’action des opérateurs et le renforcement de la gouvernance hospitalière ; la planification territoriale de l’offre de santé ; la motivation des professionnels du secteur et l’amélioration des espaces d’accueil ; la digitalisation du système de santé, afin d’assurer le suivi régulier du parcours de soins des citoyens à ses différentes étapes.