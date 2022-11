Troubles mentaux : les Marocains seuls face à leur sort

En matière de médecine publique, la sonnette d’alarme est tirée depuis plusieurs années : l’hôpital marocain manque de moyens et de bras. Et ce qui est vrai dans presque toutes les spécialités est d’autant plus criant en psychiatrie. Dans une étude présentée à l’occasion de la Journée internationale de la santé mentale, le 10 octobre 2022, le CESE a notamment appelé à “l’élaboration de politiques et programmes publics concertés de promotion de la santé mentale et prévention de troubles mentaux et des risques psychosociaux”, faisant, dans la foulée, plusieurs préconisations pour améliorer la prise en charge des maladies mentales dans le royaume. Parmi elles, “élaborer des politiques et programmes publics concertés de promotion de la santé mentale…

