Ait Taleb : 80% des prestations de soins non urgentes sont dispensées par les services d’urgences

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a indiqué, le 3 janvier, que 80 % des prestations de soins non urgentes étaient dispensées par les services d’urgences aux hôpitaux, affirmant que les unités de proximité et les centres de santé ne fonctionnent pas selon le même mode pour recevoir les patients qui affluent aux urgences et provoquent de l’encombrement.

Par La Rédaction