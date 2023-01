The Leila sort son premier album, “Lghit”

Si The Leila, Layla Chakir à l’état civil, compose depuis plus de dix ans, son premier album, Lghit اللغيط, vient tout juste de sortir. Ecrit et composé par la jeune interprète et musicienne de 26 ans originaire d’Oujda, cet opus sorti le 19 janvier est un écho de ses racines régionales.

Produit par le manager et directeur de création Hamza Laalaj, l’album de dix chansons est teinté d’influences rock, reggae et blues, et rend hommage à de nombreux patrimoines musicaux tels que regada, arfa, mechiakha, gharnati, raï… dans un songwriting original qui mélange anglais, darija et arabe littéraire.

Langue musicale

The Leila fait ses premiers pas dans la musique à l’âge de 15 ans lorsqu’elle enregistre son premier single “Just for fun” en 2011. Vient ensuite Snitra, son premier groupe avec le batteur et bassiste Bekkay Brahimi alias “Bikka” dès 2015, avec lequel elle effectue une tournée de concerts et une résidence artistique à Nouakchott en Mauritanie en 2017.

La jeune artiste, par ailleurs directrice de création visuelle, quitte Oujda pour s’installer à Casablanca la même année.

The Leila n’utilise pas que sa voix sur scène, mais aussi des instruments tels que le bendir et le guelal, des instruments à percussions très répandus en Afrique du Nord, particulièrement dans la musique amazighe. “À travers la musique, je peux m’exprimer, chose que je ne peux pas faire dans ma vie sociale, parce que je suis une personne très timide. J’ai découvert que la musique était ma langue”, confie-t-elle.

Dans cet album, différents thèmes sont abordés, notamment l’amour, l’amitié, ou des faits de société comme la fermeture des frontières entre le Maroc et l’Algérie. Dix titres à découvrir sur toutes les plateformes.