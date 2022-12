Les musiciens préférés des Marocains en 2022 : Lamjarred, RedOne, Batma...

Un sondage de TelQuel, réalisé par le cabinet Clair Vision, vous révèle qui a le plus marqué les Marocains cette année.

#1 Saad Lamjarred (28%), entre tubes et accusations

Aussi controversé qu’adulé, le chanteur de 37 ans, suivi par 14 millions de personnes sur Instagram, est la personnalité préférée des Marocains dans la catégorie “musique”. Sur les 1000 personnes interrogées, il remporte 28% des suffrages. Les multiples accusations de viol dont il fait l’objet et qui lui ont valu l’ouverture de plusieurs affaires judiciaires aux Etats-Unis et en France n’ont visiblement pas entaché son image auprès de certains fans. Elles ne l’ont pas non plus empêché de poursuivre sa carrière musicale, malgré l’annulation ces dernières années de plusieurs concerts, notamment en Egypte et en Irak, sous la pression de manifestants. L’auteur du tube planétaire Lm3allem sorti en 2015, qui a dépassé le milliard de vues sur YouTube, a fait les gros titres en 2022 pour deux actualités : son mariage en septembre avec son amie de longue date, Ghita El Alaki,…